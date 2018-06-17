"مالية الوفاق" تندد بـ"الهجوم الإرهابي" على الموانئ النفطية

نددت وزارة المالية بحكومة الوفاق بالهجوم الارهابي على السدرة ورأس لانوف في منطقة الهلال النفطي وقالت إنه يستهدف قوت وثروة الشعب الليبي ومصدر دخله الوحيد.

وأكدت الوزارة على ما جاء في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الخسائر التي يتسبب فيها هذا العمل الإرهابي والمقدرة بحوالي 880 مليون دولار شهريا.

وأهابت الوزراة بالليبيين بضرورة التصدي لهذه الأعمال الارهابية ومعاقبة مرتكبيها حفاظا على ثروة الليبين وضمانا لاستمرار بناء الدولة والشروع بمرحلة البناء والاعمار خاصة في ظل ارتفاع معدلات الانتاج التي تحققت بسواعد العاملين في قطاع النفط والذي صاحبه تحسن في الاسعار العالمية.

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