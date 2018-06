إدانات دولية للعدوان الإرهابي على ”الهلال النفطي”: موارد البترول ملك لليبيين

المتوسط:

ضمن ردرود الفعل الدولية على الهجوم الغادر قاده إبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية السابق التابع لحكومة الوفاق بعد أكثر من سنتين على اختفائه عقب طرده من منطقة خليج السدرة وسيطرة الجيش على المنطقة واستئناف تصدير النفط وإعادته إلى معدلاته شبه الطبيعية، أدانت الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنساالاشتباكات التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات المسلحة.

واشنطن تدين العدوان

من جهتها، دعت الولايات المتحدة، التي دانت بأشد العبارات الهجمات الأخيرة على ميناء راس لانوف وميناء السدرة، إلى وضع حد فوري للعنف، الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد.

واعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا أن منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته هي ملك الشعب الليبي، وينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2259 و2278.

الموارد النفطية ملك للشعب

من جهة، أعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنته، عناصر متطرفة في منطقة الهلال النفطي بليبيا ضد المنشآت البترولية بسيدرا ورأس لانوف والقوات المدافعة عنها.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول – في بيان – بأن الموارد النفطية لليبيا هي ملك للشعب الليبي ويتعين أن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط وأن يستفيد منها كل الليبيين.

وأكدت المتحدثة أن بلادها مصرة على أن يتم إيجاد حل سياسي دائم في ليبيا عبر تنظيم انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية تم الاتفاق على جدولها الزمني خلال مؤتمر باريس في 29 مايو، مشيرة في الوقت ذاته إلى من سيعرقلون هذه العملية سيخضعون للمحاسبة.

إيطاليا: خطوة سلبية غير مرحب

من جانبه، رأى جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، أن الهجوم هو «خطوة سلبية غير مرحب بها تؤدي إلى تفاقم الصراع، وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب الليبي للخطر»، مشيراً إلى أن «دائرة العنف وسوء التصرف في شرق ليبيا لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، التي تتطلب بدلاً من ذلك الحوار والمصالحة».

