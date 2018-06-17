سلاح الجو الليبي يشن غارات على مواقع للإرهابيين في راس لانوف وسرت

البيضاء- سبوتنيك . وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، “غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى: تشن مقاتلات القوات الجوية غارات على مواقع وتجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت”.

وأضاف البيان أن “الغرفة تنوه لكافة المواطنين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة”.

يشار أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، قد اجتمع الجمعة الماضية 15يونيو/حزيران مع آمر غرفة عمليات الهلال النفطي ، العميد أحمد سالم لبحث آخر تطورات منطقة الهلال النفطي.

وأكدت القيادة العامة في بيان صحفي في وقت سابق، أن الاجتماع يبحث آخر تطورات الوضع في منطقة الهلال النفطي والاستعداد لدحر الجماعات المارقة التي حاولت التسلل للهلال النفطي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ ووقف عمليات شحن النفط الخام من مينائي رأس لانوف والسدرة، بدءا من يوم الخميس الماضي، بعد قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، بمهاجمة الميناءين، مما أدى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظفين كتدبير وقائي.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن عمليات الإغلاق التي قادها “الجضران” في الماضي كلفت الدولة الليبية عشرات المليارات من الدولارات.