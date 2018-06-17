أمن بنغازي ترسل قوة أمنية مشتركة إلى إجدابيا

كشفت مديرية أمن بنغازي، عن إرسال قوة أمنية مشتركة في مهمة تكليف من وزارة الداخلية لمساندة الأجهزة الأمنية بمدينة اجدابيا للقضاء على الخلايا النائمة، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف.

وأوضحت المديرية، أن القوة مكونة من 50 آلية مجهزة ومطقمة من قسم التحريات العامة وقسم شرطة النجدة بالمديرية والإدارة العامة للبحث الجنائي والإدارة العامة للدعم المركزي التابعين لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي استمرارا للتعاون الأمني الثنائي بين الإجهزة الأمنية والإدارة، حيث تنتشر القوة على طول المنطقة لحماية ظهر القوات المسلحة العربية الليبية التي تقاتل القوات المغيرة على الهلال النفطي والمكونة من بقايا سرايا إرهاب بنغازي وبقايا المجموعات المسلحة التي يقودها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران وعدد من العصابات التشادية التي تهدد قوت الليبيين.

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