الهلال الأحمر ينتشل 22 جثة من مناطق الاشتباكات في درنة

انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي 22 جثة من مناطق الاشتباكات الدائرة في مدينة درنة، دون أن يذكر أية تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، في بيان السبت، إن غرفة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الليبي بمدينة درنة انتشلت 4 جثث من أماكن الاشتباكات أمس السبت، مشيرة إلى أن 18 جثة تم انتشالها الأيام الماضية من أماكن متفرقة بالمدينة.

وأشارت الأمانة إلى أن غرفة الطوارئ تعمل على حصر النازحين في المدينة وخارجها، وتوفير ممرات آمنة بعد التنسيق والترتيب، وتشكيل فرق لتوزيع الإغاثة الغذائية وغير الغذائية على مستحقيها، وفريق لانتشال الجثث، وفريق للدعم النفسي والتوعية من خطر مخلفات الحروب.

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