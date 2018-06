فيديو.. هاتف أحد عصابات الجضران يوثق لحظات استهدافهم من قبل سلاح الجو الليبي

المتوسط:

عثرت القوات المسلحة الليبية، على مقطع فيديو كان بهاتف أحد أفراد عصابات إبراهيم الجضران، التي هاجمت الهلال النفطي بالسدرة وراس لانوف، ويوضح لحظات استهدافهم من طائرات سلاح الجو الليبي.

http://almotawaset.com/wp-content/uploads/2018/06/35647793_1695803863873525_6249206350874673152_n.mp4

يذكر أن سلاح الجو الليبي نفذ ثلاث طلعات جوية، لاستهداف تمركزات الإرهابيين بمنطقة رأس لانوف في الهلال النفطي، ودمر خلالها ثلاث عربات مسلحة ودبابتين، بتمركزات وخطوط الإمداد التابعة للتنظيم الإرهابي القاعدة والمتحالفين معه من المرتزقة التشادية في منطقة راس لانوف، ومخزن أسلحة أيضا؟

وكانت ميليشيات الجضران، قد بدأت هجومًا على الهلال النفطي، منذ الخميس الماضى، للسيطرة عليه، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية تقدر بأكثر من 880 مليون دولار شهريا بحسب مؤسسة الوطنية للنفط.

