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مالية الوفاق تدعو الى التصدي لقوات جضران وتصف هجومها على الموانئ بالإرهابي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نندد وزير مالية الوفاق اسامة حمّاد ، السبت ، وبشدة بالهجوم على الهلال النفطي واصفاً اياه بالعمل الارهابي الذي يستهدف قوت الليبيين .

وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه ، قالت الوزارة ان منطقة الهلال النفطي تعرضت لهجوم ارهابي إستهدف قوت وثروة الشعب الليبي ومصدر دخله الوحيد .

وأكدت الوزارة على ما جاء في تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الخسائر التي يتسبب فيها هذا العمل الارهابي والتي تقدر في حدود 880 مليون دولار شهرياً .

وأضافت : ” نحن كوزارة المالية نهيب بكافة أبناء الشعب الليبي لضرورة التصدي لهذه الاعمال الارهابية وضرورة معاقبة مرتكبيها ” .

كما أكدت الوزارة ان ملاحقة منذي الهجوم تأتي حفاظا على ثروة الليبين وضماناً لاستمرار بناء الدولة التي تنشد تحقيق الاستقرار والشروع بمرحلة البناء والاعمار .

وختمت مالية الوفاق بيانها بالاشارة الى أهمية هذا الامر خاصة في ظل ارتفاع معدلات الانتاج وتحسن في الاسعار العالمية .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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