مديرية أمن بنغازي ترسل قوة أمنية مشتركة إلى مدينة إجدابيا

أرسلت مديرية أمن بنغازي قوة أمنية مشتركة مكونة من أكثر من 50 الآلية مجهزة لمساندة الأجهزة الأمنية بمدينة إجدابيا للقضاء على الخلايا النائمة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في المديرية، أنه بناء على استمرار التعاون الأمني الثنائي بين الأجهزة الأمنية والإدارة ، تم إرسال فرق من قوات أمنية إلى مدينة أجدابيا للقبض على أفراد الخلايا النائمة، إلى جانب مساندة القوات المسلحة.

يشار إلى أن ذلك الإعلان جاء عقب ارسال هذه القوات إلى مدينة إجدابيا يوم الخميس الماضي ،بتعليمات من معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة ومدير أمن بنغازي .

وبين مكتب الإعلام الأمني أن هذه القوات سواء المتمركزة في نقاط أو التي يجري إرسالها، لن تمارس أي مهام خارج المهام المكلفة والمناطة بها.

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