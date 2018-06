«مجلس شيوخ ليبيا» يُحملون «السراج» مسئولية الهجوم على «الهلال النفطي»

المتوسط:

أصدرت الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا ورؤساء مجالس المصالحة ومنسقي المدن والمناطق الليبية، بيانًا، جاء نصه كالتالي،: «نتابع بقلق وانزعاج كبير التطورات التي حدثت في منطقة الهلال النفطي والمتعلقة بالهجوم الإرهابي من طرف المجرم إبراهيم الجضران والعصابات المتحالفة معه».

وتابع البيان،: «هذا التصعيد الخطير يعتبر اعتداءً صارخًا علي أرزاق الشعب الليبي الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وسيئة».

وطالبت «الأمانة العامة»، قبيلة المغاربة برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرم إبراهيم الجضران، في الوقت الذي طالبوا فيه المنطقة العسكرية الوسطي وقوات البنيان المرصوص بغلق الطرق والقبض على كافة الإمدادات لهذه العصابات المجرمة والمعتدية على ثروة الشعب ومصدر قوته.

وأهابت «الأمانة العامة»، ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات وأهمها أسماء وأفراد العصابات المسلحة المهاجمة والدول الداعمة لهم، بناء علي قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلق بحماية ليبيا .

وأوضح البيان،: «هذا الاعتداء الجبان الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك يعتبر تصعيدًا وعرقلة لملف المصالحة والوفاق ولم الشمل بين الليبيين في هذه الشعيرة الدينية، و نثمن دور الجيش الوطني وتصديه للمرة الثانية علي التوالي لهذه الهجمات وحمايته أيضًا لمنطقة الهلال النفطي ما تسبب في تحسن كبير في إنتاج النفط ».

وحمل البيان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيسه المسئولية وبذل المزيد من الجهد لإيقاف هذا الاعتداء الجبان.

