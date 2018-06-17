مشايخ وأعيان إجدابيا الكبرى يدين الاعتداء على الموانئ النفطية

أعرب مجلس وأعيان ومشايخ إجدابيا الكبرى، عن إدانته للهجوم الغادر الذي قامت به وصفها بـ “المليشيات المسلحة المدعومة من المعارضة التشادية والسودانية” والتي تنفذ أجندات الدول الداعمة للإرهاب تركيا – السودان – قطر والتي لديها أطماع في ليبيا.

وقال المجلس في بيان أصدره حول الاعتداء على الموانئ النفطية -خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه- “إن ما قامت به هذه المليشيات في السابق بإقفال النفط الذي تسبب في انهيار اقتصاد البلاد وأثر سلباً على حياة المواطن، واعتدائها اليوم على مقدرات الشعب الليبي سوف يشكل انتكاسة جديدة إذا لم يقف الشعب الليبي في كل المدن الليبية ويستنكر هذا الهجوم الغادر ويقف مع القوات المسلحة ومساندتها في حماية مقدرات الشعب”.

كما أعرب المجلس، عن استنكاره للبيان الصادر عن “مجلس حكماء وأعيان إجدابيا” بتاريخ 14/06/2018م الذي يساند المعتدين على مقدرات الشعب الليبي، منوها بأن هذا المجلس لا يمثل مشايخ وأعيان مدينة إجدابيا، داعيا كافة أبناء ليبيا من جميع القبائل القاطنة بالهلال النفطي للوقوف مع القوات العربية الليبية المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مطالبا في الوقت ذاته المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة بتحمل مسؤولياته التاريخية برفع مذكرة إلى مجلس الامن لإدانة الدول التي تتدخل في الشأن الليبي وتدعم المليشيات والمتطرفين.

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