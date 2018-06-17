العباني يحمل هذه الجهات مسؤولية "تدمير أرزاق الشعب الليبي"

قال عضو مجلس النواب”المتنحي” د. محمد العباني، إن النفط هو المصدر الرئيسي لدخل الليبيين حيث أنه يمثل حوالي 93% من دخل الدولة الليبية، مؤكدا أن “كل من من فكر ودبر وخطط ومول وجهز وساعد وساهم ولو بالسكوت في الهجوم على الهلال النفطي فقد أجرم في حق الوطن وهدر أرزاق الليبيين”.

كما قال العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والصلابي والغرياني والمجلس العسكري مصراتة وفلول القاعدة وداعش والمقاتلة، واللص الجظران كل هؤلاء المجرمين استهدفوا حرق وتدمير أرزاق الشعب، عليهم اللعنة والخزي إلى يوم الدين”، بحسب تعبيره.

ووجه العباني، التحية والتقدير لمن أسماهم “أسود الجيش الليبي البطل وقيادته الحكيمة والتي بالرغم من محدودية إمكانياتها ومنعها دوليا من التسلح إلا أنها بفضل خبرة ودهاء قائدها المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر تمكنت من التصدى لهؤلاء الشراذم وألحقت بهم الهزيمة ولقنتهم دروسا لا تنسى” على حدّ قوله.

قائلا “إن قوات الجيش كما دحرت الإرهاب في بنغازي ودرنة هاهي تنكل بهم في الهلال النفطي وتجعل من جثتهم غداء للغربان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية