الجيش الليبي يفرض سيطرته على مناطق جديدة بدرنة

تمكنت قوات الجيش الليبي، ظهر اليوم الأحد، من السيطرة بشكل تام على المنطقة الممتدة من مستشفى شيحا إلى مدرسة الانتصار والمناطق والشعبية المطلة على الوادي الشعبية الفوقية بمدينة درنة.

وأكد معاون قائد سرية الأبرق التابعة للجيش صلاح بوطبنجات، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة في حي القلعة، حيث تمكنت من تمشيط مدرسة الوحدة وجميع الشوارع القريبة منها والسيطرة بشكل تام على المنطقة الممتدة من مستشفى شيحا إلى مدرسة الانتصار والمناطق والشعبية المطلة على الوادي الشعبية الفوقية في درنة.

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