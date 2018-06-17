اتحاد عمال النفط والغاز يستنكر الهجوم الارهابي على منطقة الهلا النفطي

ليبيا – استنكر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في بيان له اليوم الاحد الاعمال الارهابية التي قامت بها مجموعة مسلحة بقيادة ابراهيم جضران في محاولة منهم للسيطرة على منطقة الهلال النفطي .

اتحاد عمال قطاع النفط والغاز ترحم في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على أرواح رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية مقدرات كل الشعب الليبي وحاولوا صد الهجوم الذي قامت به هذه الميليشيات يوم 14 يونيو الجاري.

وأكد البيان على دعمه لمجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله ، داعياً كافة العاملين بقطاع النفط والغاز الاخذ بعين الاعتبار المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا وهي في أمس الحاجة لعطائهم المضاعف والتضحية بالجهد والعمل الجاد والتأكيد على ضرورة سلامة العمال وتأمينهم.

وطالب عمال قطاع النفط في بيانهم الهلال الاحمر الليبي بضرورة فتح ممر آمن للموظفين المتواجدين في المواقع النفطية المحاصرة من قبل المجموعات الارهابية وخصوصاً وأن هذه المجموعات تحتجز الموظفين وعائلاتهم وتمنعهم من الخروج لوضعهم كدروع بشرية .

ودعا البيان مؤسسة النفط إلى مقاضاة كل الافراد الذين يهددون العاملين في قطاع النفط أو الجماعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المؤسسة الوطنية للنفط واستغلال المنشآت النفطية في ليبيا وفرض الحصار على عمليات الانتاج ، مبيناً بأن مثل هذه الافعال لا تمت الى الوطنية بصلة بل أنها تمثل جرائم حرب يتوجب على كل الليبيين والمجتمع الدولي ادانتها بشدة.

وطالب موظفو قطاع النفط والغاز في ختام بيانهم بضرورة دعم ومساندة حرس المنشآت النفطي والجيش الليبي من قبل كل الجهات الخاصة والعامة لتكثيف الدوريات في كل المواقع النفطية حتى لا تتمكن تلك الميليشيات التي وصفها البيان بـ”الارهابية” من الاستمرار في تدمير مقدرات الشعب الليبي الامر الذي ان لم يحصل سيترتب عليه اغلاق جميع الموانئ والحقول النفطية وسيسبب عجز تام في الارادات المالية للدولة وستؤثر بشكل مباشر على جميع الليبيين وتتوقف مرتباتهم وينقطع التيار الكهربائي والغاز والمحروقات .

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