«اتحاد عمال النفط» يدعو المواطنين لدعم الجيش في حماية منطقة «الهلال»

استنكر «الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز»، الأعمال الإرهابية التي قامت بها مجموعة مسلحة بقيادة الإرهابي إبراهيم الجضران، من مُحاولة سيطرتها على منطقة «الهلال النفطي».

وجاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، داعيًا كافة العاملين بقطاع النفط والغاز الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحرجة الراهنة.

وطالب «الاتحاد العام»، بضرورة فتح ممرات آمنة للموظفين المتواجدين في هذه المواقع النفطية المحاصرة من قِبل الجماعات الإرهابية، خاصةً أن هذه العناصر الإرهابية تعمل على استخدام المواطنين وعائلاتهم كدروع بشرية.

ودعا «الاتحاد العام»، المواطنين والجهات المختصة والعامة بتحمل مسؤولياتهم المتمثلة في دعم ومساندة الجيش في حماية وتكثيف الدوريات في جميع المواقع النفطية.

