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بلدية بنغازي تستنكر الاعتداءات الإرهابية التي طالت منطقة الهلال النفطي

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 17 يونيو 2018 (وال)- استنكرت بلدية بنغازي الاعتداءات الإرهابية التي طالت منطقة الهلال النفطي والتي تهدف لتدمير وتخريب ثروات الشعب الليبي .

هذا وقد حملت بلدية بنغازي في بيان صدر أمس السبت وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – كل الأطراف الداعمة لهذه المليشيات؛ المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا العمل الإرهابي الجبان .

ونوهت بلدية بنغازي في بيانها لدور القوات المسلحة ومنتسبي حرس المنشآت النفطية ووحدات الجيش، في التصدي للمجموعات الإرهابية والحفاظ على قوت ومقدرات الشعب الليبي. (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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