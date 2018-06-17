بلدية بنغازي تستنكر الاعتداءات الإرهابية التي طالت منطقة الهلال النفطي

بنغازي 17 يونيو 2018 (وال)- استنكرت بلدية بنغازي الاعتداءات الإرهابية التي طالت منطقة الهلال النفطي والتي تهدف لتدمير وتخريب ثروات الشعب الليبي .

هذا وقد حملت بلدية بنغازي في بيان صدر أمس السبت وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – كل الأطراف الداعمة لهذه المليشيات؛ المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا العمل الإرهابي الجبان .

ونوهت بلدية بنغازي في بيانها لدور القوات المسلحة ومنتسبي حرس المنشآت النفطية ووحدات الجيش، في التصدي للمجموعات الإرهابية والحفاظ على قوت ومقدرات الشعب الليبي. (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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