اشتباكات عنيفة بالمدينة القديمة في درنة

العنوان-درنة

تتواصل بمدينة درنة الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة المتحصنة بالمدينة , وانطلقت الاشتباكات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد مستمرة إلى الآن فى المنطقه المتمدة من وسط البلاد عند عمارة الأوقاف شرقاً الى نادي درانس غرباً مرورا بالمغار الغربي بالقرب من زواية بن عيسي جنوباً .

وأفاد مراسل العنوان أن هذه المنطقة تعتبر المدينة القديمة لدرنة وتتميز بالأزقة والشوارع الضيقة والمبانى القديمة التي يتمركز فى وسطها السوق القديم (( سوق الظلام )) وجميع الإرهابيين اتخذوا هذه المبانى القديمة حصونا لهم أمام تقدم القوات المسلحة.

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