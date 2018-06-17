عقوب يدعو مستشفيات الهلال النفطي للتأهب

طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، كافة المستشفيات التي تقع بالقرب من منطقة الهلال النفطي برصد احتياجاتها من المواد والمعدات الطبية اللازمة لأداء عملها وإسعاف ضحايا الاشتباكات المُسلحة التي تشهدها منطقة الهلال النفطي نتيجة هجوم من قبل القوات التابعة لابراهيم الجضران.

ودعا عقوب فروع جهاز الإسعاف والطوارئ بتسجيل كل ما ينقصها من مواد ومعدات وتدوير المُستلزمات الطبية فيما بينها لتتمكن من مجاراة الوضع الاستثنائي الذي تشهده المنطقة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الذي تقوم به مستشفيات البريقة والشهيد امحمد المقريف والجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي وأجهزة الاسعاف والطوارئ خلال الأحداث الذي تمر بها منطقة الهلال النفطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية