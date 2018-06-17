خسائر قطاع النفط منذ هجوم جضران الخميس تقارب سقف ربع مليار دولار أمريكي

ليبيا – أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إرتفاع حجم خسائر القطاع التقديرية الى ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي ( ربع مليار ) .

وأضاف المصدر فى حديث لـ المرصد اليوم الاحد ان هذه الخسائر تنقسم ما بين خسارة وقف تصدير 400 الف برميل يومياً من مينائي السدرة ورأس لانوف .

وتضاف لهذه لخسائر وقف الانتاج خسائر إحتراق خزانين فى حظيرة شركة الهروج للعمليات النفطية كانت معبأة بـ 200 الف برميل جاهزة للتصدير فى كل منها .

كما تحتسب كذلك قيمة الخزانات التي اندلعت فيها النيران وخرجت عن الخدمة حيث تقدر قيمة كل خزان بعشرات الملايين من الدولارات اضافة لاحتراق ما بداخلها من كميات .

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت القوة القاهرة فى مينائي السدرة ورأس لانوف ( وقف التصدير ) الى أجل غير مسمى مشترطة إخراج جضران ومسلحيه من المنطقة لاستئناف عملياتها من جديد .

ووصف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله هجوم جضران والمتحالفين معه بالارهابي داعيا الى اخراجه فوراً وبشكل عاجل من المنطقة لكونه مجرماً ومطلوباً للنائب العام ، وذلك وفق تصريح مصور ادلى به امس السبت .

المرصد – متابعات

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