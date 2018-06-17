اخبار ليبيا الان

خسائر قطاع النفط منذ هجوم جضران الخميس تقارب سقف ربع مليار دولار أمريكي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إرتفاع حجم خسائر القطاع التقديرية الى ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي ( ربع مليار ) .

وأضاف المصدر فى حديث لـ المرصد اليوم الاحد ان هذه الخسائر تنقسم ما بين خسارة وقف تصدير 400 الف برميل يومياً من مينائي السدرة ورأس لانوف .

وتضاف لهذه لخسائر وقف الانتاج خسائر إحتراق خزانين فى حظيرة شركة الهروج للعمليات النفطية كانت معبأة بـ 200 الف برميل جاهزة للتصدير فى كل منها .

كما تحتسب كذلك قيمة الخزانات التي اندلعت فيها النيران وخرجت عن الخدمة حيث تقدر قيمة كل خزان بعشرات الملايين من الدولارات اضافة لاحتراق ما بداخلها من كميات .

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت القوة القاهرة فى مينائي السدرة ورأس لانوف ( وقف التصدير ) الى أجل غير مسمى مشترطة إخراج جضران ومسلحيه من المنطقة لاستئناف عملياتها من جديد .

ووصف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله هجوم جضران والمتحالفين معه بالارهابي داعيا الى اخراجه فوراً وبشكل عاجل من المنطقة لكونه مجرماً ومطلوباً للنائب العام ، وذلك وفق تصريح مصور ادلى به امس السبت .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك