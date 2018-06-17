عقوب يدعو المستشفيات المحيطة بالهلال النفطي إلى توحيد الجهود

دعا وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، بكافة المستشفيات المحيطة بالهلال النفطي وفروع جهاز الإسعاف والطوارئ، إلى تكاثف وتوحيد الجهود لدعم قدرات المستشفيات .

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية، أن عقوب دعا جميع المستشفيات العاملة بأن تلمس احتياجاتها على وجه السرعة من خلال إعادة تدوير الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات فيما بينها، لتقديم كل ما من شأنه أن يخفف عن للجرحى.

هذا وثمن وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة في مجهودات مستشفى البريقة، ومستشفى الشهيد محمد المقريف، إضافة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي ومستشفى الكويفية وأجهزة الإسعاف والطوارئ بتلك المناطق الصحية .

كما بين عقوب أن وزارة الصحة المؤقتة تعمل في أكثر من اتجاه لتوفير الرعاية و العناية لأكبر عدد من المصابين و تحسين أوضاعهم الصحية، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل قديم الخدمات العلاجية والإسعافية .

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