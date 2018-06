مصدر عسكري: ميليشيات «الجضران» تُطلق سراح 17 أسيرًا من الجيش

المتوسط:

أكد مصدر عسكري مسؤول لصحيفة «المتوسط»، قيام العصابات الإرهابية التي يترأسها المدعو إبراهيم الجضران، بإطلاق سراح 17 أسيرًا من القوات المسلحة، وجار استلامهم عن طريق الهلال الأحمر الليبي.

كما أكد ذات المصدر مساء اليوم الأحد، أن الأسرى يجرى نقلهم إلى مدينة أجدابيا وهم بصحة جيدة، مؤكدًا أنَّ الأسرى المفرج عنهم، ترافقهم جثامين سيدتين لدفنهم في أجـدابيا.

وتابع «المصدر»، أنه: «بعد قصف لطيران السلاح الجوي الليبي لسيارة ذخيرة في حوزة الجماعات الإرهابية بالقرب من مقر كتيبة الـ21 شهداء الزاوية في منطقة العزاب بالقرب من البوابة القديمة تناثرت الذخائر وسقطت على منزل لعائلة الككلي في المنطقة السكنية القديمة في راس لانوف وأودت بحياة امرأتين».

