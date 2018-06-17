النائب طارق الجروشي يتهم قطر وتركيا وإيطاليا بالتخطيط للهجوم على الهلال النفطي

العنوان-ليبيا

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بأن الهجوم علي الحقول والمؤاني النفطية مخطط له من مخابرات دول لا تريد استقرار ليبيا .

وأوضح الجروشي بأنه من خلال متابعة الأحداث بالفترة الماضية يتضح أن هناك دول غير راضية عن مخرجات اجتماع العاصمة الفرنسية باريس ، وما نتج عنه من تحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج ليبيا من الأزمة الراهنة .

وأتهم الجروشي تركيا وقطر وكذلك إيطاليا بأنها هي من تقف وراء الهجوم علي منطقة الهلال النفطي ، مضيفا أن تشابك المصالح بين تلك الدول جعل من التحرك علي الأرض السبيل الوحيد ﻹفشال اتفاق باريس حسب قوله .

وتابع الجروشي ان الدليل على إن اجتماع باريس الأول عقبة استدعاء ايطاليا لرئاسي المجلس الرئاسي وإجباره علي توقيع مذكرة تفاهم لإرسال البوراج الايطالية للسواحل الليبية، وبعد الاجتماع أيضا طلبت تركيا وقطر من رئيس مايسمى بالمجلس الإستشاري للدولة غير الدستوري التنصل من اتفاقات باريس، وهذا ما جاء به تصريح خالد المشري عقب الاجتماع، على الرغم من ترحيب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة فكان لزاما على تلك الدول والأطراف التي تدعمها في ليبيا الخروج من الاتفاق نهائيا بإفتعال حرب لا مبرر له في الهلال النفطي خاصة أن انتاج النفط شهد ارتفاعا ملحوظا في ظل سيطرة القوات المسلحة وحمايتها للحقول والمؤاني النفطية .

واعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بأن مصير عقود الشركات الايطالية في ليبيا اصبح في خطر داهم اذ استمرت ايطاليا بدعمها للمليشيات الخارجة عن القانون بمساعدتها لحكومة الوفاق غير الشرعية وغير الدستورية حسب تعبيره.

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