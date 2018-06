«صحة المؤقتة» تُطالب المستشفيات المحيطة بالهلال النفطي بتوحيد جهودها

المتوسط:

طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب، كافة المستشفيات المحيطة بالهلال النفطي وفروع جهاز الإسعاف والطوارئ بضرورة تكاثف وتوحيد الجهود والتعاون المستمر ودعم قدرات المستشفيات.

كما طالب جميع المستشفيات العاملة بأن تلمس احتياجاتها وتوفيرها على وجه السرعة بإعادة تدوير الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات فيما بينها لتقديم كل ما من شأنه أن يخفف المعاناة الصحية للجرحى والمصابين وللمتأثرين وأن يعجل شفاءهم علي إثر الهجوم الغادر لميليشيات سرايا الدفاع الإرهابية، علي منطقة الهلال النفطي، مثمنا في الوقت نفسه مجهودات مستشفى البريقة ومستشفى الشهيد امحمد المقريف ومستشفي الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي وأجهزة الإسعاف والطوارئ بتلك المناطق الصحية .

وأشار إلى أن وزارة صحة المؤقتة تعمل في أكثر من اتجاه لتوفير الرعاية و العناية لأكبر عدد من المصابين و تحسين أوضاعهم الصحية، مشددا على أن الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية .

