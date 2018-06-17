تعرف على “أبي البركات” أحد قادة الهجوم الإرهابي على الهلال النفطي

العنوان-ليبيا

يعتبر المهدي سالم دنقو، الملقب بـ(أبي بركات) أحد القادة الإرهابيين الذين يتزعمون المليشيات التي قامت بالهجوم على الهلال النفطي قبل أيام ، وهو ليبي الجنسية من مدينة سرت ومن مواليد 1981، و تشير مصادر عدة إلى أنه الشخص الذي أشرف على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في شباط 2015.

، وكونالإرهابي ” أبي البركات ” جيشا في الصحراء يتألف من ثلاث كتائب على الأقل بعد أن فقدت جماعته السيطرة على معقلهم في سرت، وكون مجموعة من المتشددين بعد أن فروا من سرت خلال الحملة التي حدثت في 2015،

كما سبق للمهدي سالم دنقو العمل لفترة في المحكمة الشريعة في الموصل التابعة لتنظيم داعش تحت قيادة الإرهابي أبوبكر البغدادي، وهو متواجد الآن في الحقول النفطية برفقة إبراهيم الجضران والقيادي التشادي تيمان ادريمي، و استخدموادروب صحراوية لجلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول مثل السوادن ومصر وتونس والجزائر للمشاركة بهذا الهجوم.

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