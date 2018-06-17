بعد تنكرها له .. جضران يؤكد تبعيته مجدداً لحكومة الوفاق وإنضوائه تحت شرعيتها

ليبيا – أعرب آمر جهاز حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم جضران المطلوب للنائب العام ، عن استغرابه لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوى القاهرة بمنطقة الهلال النفطي متهما رئيس المؤسسة بالتصرف وفقاً لرأيه السياسي .

وفى بيان مصور بثه المكتب الاعلامي لقواته اليوم الاحد ، قال جضران أن الموانئ والحقول مفتوحة امام حكومة الوفاق ، مجدداً تبعيته لها وانضوائه تحت شرعيتها رغم تنكرها له فى بيان أصدره رئيس الرئاسي فائز السراج الذي وصف جضران بالخارج عن الشرعية.

ودعا جضران المجتمع الدولي لتشكيل لجنة مختصة لزيارة المنطقة والوقوف على حقيقة الأوضاع فيها ، كما وجه ذات الدعوة الى قبيلتي ورشفانة وورفلة لتشكيل لجنة مشابهة بالخصوص .

وأضاف : ” عودتنا لمنطقة الهلال النفطي ليست بغرض الانتقام بل ان أبناء قبيلة المغاربة قرروا العودة إلى ديارهم وهي عودة ليست موجهة إلى شركائنا في الوطن ” .

وتابع : ” راعينا القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين ولم نرتكب جرائم حرب ولم تتم عملية اعتقال أو مداهمة ولم نعتدي على أحذ لكن نتمسك بحق الدفاع عن النفس ضد تنظيم الكرامة الارهابي ” .

كما كشف جضران فى ختام حديثه عن تواصلهم مع الهلال الأحمر للتنسيق وتسلم القتلى والجرحى المنتسبين لقوات الجيش وكذلك بعض الاسرى الذين قال انه سيجري تسليمهم بالتنسيق مع الهلال الاحمر .

المرصد – متابعات

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