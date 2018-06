المتوسط:

يواصل الطاقم الطبي بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بالبيضاء، إجراء العمليات الجراحية لجرحى القوات المسلحة الذين تتفاوت حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة، حيث أجريت مساء الأمس عدد من العمليات أجراها أطباء الجراحة.

واستمرت هذه العمليات لساعات طويلة حتى ساعات الإفطار، وذلك بتواجد أطباء وفني التخدير بالإضافة لفنيي العمليات الذين بذلوا جهدًا ملحوظًا في كل العمليات الماضية .

The post مستشفى «الثورة» بالبيضاء تُجرى عمليات لجرحى القوات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية