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“حركة شباب من مصراتة” تدين الهجوم على الهلال النفطي

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-مصراتة

أدانت حركة شباب من مصراتة بأشد العبارات ، الهجوم الإرهابي الذي يهدف لتخريب مقدرات الليبيين بالهلال النفطي ، من قبل مجموعات إجرامية و متطرفة ، كانت و لا تزال سببا مباشرا في وصول ليبيا لمرحلة صعبة ، و يأتي هذا الهجوم تنفيذا لأجندة قوى دولية و إقليمية تحاول عبثا و باستمرار من خلال دعمها للإرهاب ، تفتيت الكيان الوطني و تعميق الشرخ في النسيج الإجتماعي كما جاء بالبيان .

و أضاف البيان أنه في الوقت الذي يستمر فيه الليبيون  في معركتهم الوطنية لاجتثاث الإرهاب و مقاومة الفوضى و الفساد ، و بعد طرد المليشيات من الهلال النفطي و كف يد العابثين من قوى محلية تنفذ أجندات خارجية ، و عودة إنتاج ليبيا من النفط لمعدلات ممتازة ، يأتي هذا الهجوم العبثي و التخريبي ، ليعطل الإنتاج ما سيتسبب في تعميق و زيادة الأزمة المعيشية و الإقتصادية الصعبة .

واستغرب الحراك الوطني لشباب من مصراتةما اعتبره صمتا من قبل القوى السياسية الليبية تجاه الهجوم التخريبي ، و دعا كل التيارات و الأحزاب السياسية الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني ، لاتخاذ مواقف معلنة و صريحة ، من العمليات التي تخوضها المؤسسة العسكرية لاسترداد و حماية و وقف عمليات التخريب الممنهجة لقوت الليبين من قبل القوات الغازية .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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