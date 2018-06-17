حركة شباب من مصراتة تعلن موقفها تجاه هجوم قوات جضران على منطقة الهلال النفطي

ليبيا – أعلنت حركة شباب من مصراتة إدانتها وبأشد العبارات لهجوم قوات جضران وسرايا الدفاع والمترزقة التشاديين معتبرة بأن الهدف منه كهجوم إرهابي هو تخريب مقدرات الليبيين بالهلال النفطي .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، قالت الحركة اليوم الاحد ان الهجوم نفذته مجموعات إجرامية و متطرفة ، كانت و لا تزال سببا مباشرا في وصول ليبيا لمرحلة صعبة .

واعتبرت الحركة هذا الهجوم تنفيذا لأجندة قوى دولية وإقليمية قالت انها تحاول عبثا وباستمرار من خلال دعمها للإرهاب ، تفتيت الكيان الوطني وتعميق الشرخ في النسيج الإجتماعي الليبي .

واضافت : ” في الوقت الذي يستمر فيه الليبيون بكل صلابة في معركتهم الوطنية لاجتثاث الإرهاب ومقاومة الفوضى و الفساد وبعد طرد المليشيات من الهلال النفطي و كف يد العابثين من قوى محلية تنفذ أجندات خارجية ، وعودة إنتاج ليبيا من النفط لمعدلات ممتازة يأتي هذا الهجوم العبثي التخريبي ليعطل الإنتاج ما سيتسبب في تعميق و زيادة الأزمة المعيشية والإقتصادية الصعبة ” .

و تابع : ” إذ يدين الحراك الوطني لشباب من مصراتة هذا الهجوم ، فإنه يستغرب هذا الصمت من قبل القوى السياسية الليبية ” .

كما دعا الحراك كل التيارات والأحزاب السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لاتخاذ مواقف معلنة وصريحة ،من العمليات التي تخوضها المؤسسة العسكرية لصالح استرداد وحماية ووقف عمليات التخريب الممنهجة لقوت الليبين من قبل القوات المخربة الغازية ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات

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