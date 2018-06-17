الدباشي: معركة الهلال النفطي هي معركة الشعب الليبي

أكد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن المعركة التي يخوضها أبناء الجيش الليبي ضد تحالف عصابات الإرهاب والإجرام في الموانيء النفطية، يجب أن تكون معركة الشعب الليبي كله، ومعركة المجتمع الدولي كافة، لأنها تؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والسلام، مرحلة تنتهي فيها التهديدات الامنية داخل ليبيا وانطلاقاً من ليبيا.

ووصف الدباشي، تلم المعركة بـأنها “معركة فاصلة ومصيرية بين الحق والباطل، بين القانون وشريعة الغاب، بين العقل والنزوات الصبيانية، بين مصلحة الوطن ومصلحة العابثين بمصيرة ومستقبله ومقدرات شعبة، بين الصادقين والسفهاء والمنافقين”ـ قائلا “كان لابد لهذه المعركة ان تجري عاجلاً ام اجلاً بحكم الواقع وتقدير الله العلي العظيم ” لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ”. ويبدو ان هذه العصابات التي تتحرك في وسط البلاد وجنوبها قد اغراها انشغال الجيش بتحرير درنة من مثيلاتها فعجلت بالمعركة، التي لا نشك في ان جيشنا سيكسبها وانها ستؤرخ لنهاية ماحقة لهذه العصابات”.

وتابع”المعركة معركة كل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب لان من اوقد شرارتها مجرمون وارهابيون ليبيون واجانب يهدفون الى حرمان الشعب الليبي من مصدر دخله الوحيد، والقضاء على كل امل له في الاستقرار والازدهار، ومن ثم من واجب كل الليبيين ان يقفوا داعمين للجيش بكل الوسائل ويحثوا المجتمع الدولي على ان يكون جاداً ويمكن الجيش الليبي من اقتناء السلاح المناسب لمكافحة الارهاب والاجرام وبسط الامن في كل ربوع ليبيا، المعركة ايضاً معركة المجتمع الدولي وخاصة تلك الدول التي اعلنت مكافحتها للارهاب، وتسعى الى منع وصوله الى اراضيها، ومن ثم من واجبها ان ترفع حظر السلاح على الجيش الليبي وتقدم له كل المساعدة لمكافحة الارهاب وبسط الامن على كل الاراضي الليبية”.

وأضاف الدباشي، “أن قرارات مجلس الأمن تنص بكل وضوح على حث الدول على مساعدة ليبيا في مكافحة الارهاب وبسط الامن، وقد تاكد للجميع ان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفه حفتر هو القوة الوحيدة التي تحارب الارهاب وتحمي موارد البلاد وتخضع للقانون، ولديها هيكل قيادة واضح يمكن للجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن ان تتعامل معه”، معربا عن أمله في أن يتجاوز اعضاء مجلس الامن خلافاتهم ويتحدثوا بصوت واحد لدعم الشعب الليبي في الحفاظ على ثرواته من خلال دعمهم للجيش الليبي بكل الوسائل

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