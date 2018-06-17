مستشفى المرج تبحث موضوع النظافة العامة

عقد بمستشفي المرج التعليمي اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام المستشفى وجميع المدراء ورؤساء الأقسام والعاملين، لبحث موضوع النظافة العامة ومكافحة العدوى.

وتم خلال الاجتماع اصدار التعليمات بضرورة الالتزام بالجداول المعدة وضرورة تغطية جميع أقسام المستشفى بعناصر الوطنية من السيدات العاملات كما تحدث العميد على الظواهر السلبية بجميع أنواعها، ومنها البيع داخل اقسام المستشفى وكثرت المرافقات في قسم الولاده ومناقشة موضوع تأخر مرتبات عاملات النظافة.

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