«مالية الوفاق» تصف الهجوم على الهلال النفطي بــ”الإرهابى”

المتوسط :

أدانت وزارة المالية بحكومة الوفاق،اليوم الأحد،بأقصى العبارات الهجمات المسلحة على الهلال النفطي واصفة إياها بـ “الإرهابية”

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على تأييدها لطلب تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله”،بمعاقبة مرتكبي هذه “الجريمة” حفاظا على ثروة الليبيين، ومصدر دخلهم الوحيد، وضمانا لاستمرار بناء الدولة التي تنشد تحقيق الاستقرار.

يذكر أن منطقة الهلال النفطي ،شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش و حرس المنشآت النفطية التابعة لإبراهيم الجضران و التي تسببت في خسائر تقدر ب 880 مليون دولار شهريا.

