مكافحة الهجرة بطرابلس يرحّل 21 مهاجر نيجيريا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، اليوم الأحد، ترحيل 21 مهاجر غير شرعي من جنسية دولة نيجيريا من بينهم 12 امرأة من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الخطوة تأتي ضمن برنامج العودة الطوعية التي تقوم بالإشراف عليه المنظمة الدولية للهجرة IOM للمهاجرين غير الشرعيين، لافتا إلى ان عملية الترحيل تمت عبر مطار امعيتيقه الدولي.

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