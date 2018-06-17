المتحدث باسم جضران : على كل القبائل الأخرى سحب أبنائها وعدم تحميلنا مسؤولية دمائهم

ليبيا – قال مفتاح المغربي الناطق باسم قوات ابراهيم جضران ان مايجري من احتلال لهم فى منطقة الهلال النفطي وتوقف انتاج النفط فيها بعد هجومهم بمساندة من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع هو ان أبناء قبيلة المغاربة عائدون إلى أرضهم .

وفى حديث لقناة النبأ الداعمة لجضران وقواته فى سيطرتها على المنطقة ، طالب المغربي كل القبائل بسحب أبنائهم وعدم تحميل قواتهم ما وصفها بمسؤولية دمائهم .

وزعم الناطق باسم جضران بأن ماوصفها بمليشيات الكرامة تتعمد قصف خزانات النفط بغية تأجيج الرأي العام لمنع عودة المهجرين من المغاربة إلى مناطقهم وذلك فى إشارة منه للضرر الذي أحدثته قواتهم فى خزانات حظيرة الهروج واندلاع النيران فيها .

هذا وتقدم قناة النبأ دعماً إعلامياً لافتاً لقوات جضرا والمتحالفين معها من سرايا الدفاع ومرتزقة المعارضة التشادية .

وأعرب عدد من النشطاء والمدونين المنحدرين من قبيلة المغاربة عن رفضهم لاستخدام القناة أسلوب تأجيج القبائل على بعضها البعض عبر تصوير الحرب على انها بين قبيلتهم والقبائل الاخرى .

وعلى غرار نهجها مع قبيلة العواقير فى بنغازي عبر تصوير الحدث على انه حرب من قبيلة الفرجان ، نشرت قناة النبأ عدة اخبار على شكل عواجل منقولة عن مصادر مجهولة تتحدث عن اعتقالات فى صفوف قبيلة المغاربة من قبل مسلحين منحدرين من قبيلة الفرجان الامر الذي رفضه نشطاء ومدونين من القبيلتين المتجاورتين فى اجدابيا معتبرينه عملاً يندرج ضمن سياسة الاسلام السياسي فى تمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع .

المرصد – متابعات

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