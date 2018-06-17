حرائق خزانات الهلال النفطي تتمدّد

تعرضت مجموعة من خزانات ميناء شركة الهاروج “الفيبا”، إلى الاحتراق والانهيار بشكل تام، نتيجة للهجوم الذي تشهده منطقة الهلال النفطي خلال تلك الأيام.

وكشفت المصادر، أن شركة الهاروج بها 13 خزان، حيث تعرض 8 خزانات منهم إلى الاحتراق والانهيار، لافتة إلى أن الخزان رقم 12 اشتعلت به النيران منذ أول أمس وتواصل الحريق حتى نهار اليوم الأحد، موضحة أن النفط الموجود به ذهب مع مجرى التصريف إلى حوض التصريف.

وأضافت المصادر، أن الخزان رقم 2 اشتعلت به النيران اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سبب الاشتعال في الخزان غير معروف حتى الآن، وأن مكان خزان 2 يعتبر خطير جداً لأن بجانبه خزانات نفطية سليمة، واتجاه الريح شمالي مما يعني أن النار ستكون في اتجاه خزان رقم ثلاثة المحاذي له مما قد ينسبب في اشتعاله هو الأخر.

وبينت المصادر أن الخزانات رقم 4 و 11و 12 اخترقت بشكل كامل، والخزان رقم 5 احترق بشكل جزئي وفي طريقه الى الصيانة، فيما انهار الخزان رقم 8 والخزان رقم 13 بشكل كامل، واحترق بشكل جزئي الخزان رقم 9 أيضا.

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