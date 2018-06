المتوسط:

كلفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة العقيد عبد الحميد حسن الشلابي مديراً جديداً لمديرية أمن إجدابيا.

وأكدت الوزارة على أن القرار ملزم من تاريخ صدوره وعلى كل الجهات المختصة العمل به وإلغاء ما يخالفه.

