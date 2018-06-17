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«حركة شباب مصراتة»: أجندات خارجية وراء الهجوم على الهلال النفطي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أدانت حركة شباب من مصراتة بأشد العبارات ، الهجوم الإرهابي الذي يهدف لتخريب مقدرات الليبيين بالهلال النفطي ، من قبل مجموعات إجرامية ومتطرفة والتي تعد السبب المباشر في وصول ليبيا لمرحلة صعبة.

واستنكرت الحركة، في بيان لها، اليوم الأحد، صمت القوى السياسية ، مناشدة التيارات والأحزاب السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ، لاتخاذ مواقف معلنة و صريحة ، من العمليات التي تخوضها المؤسسة العسكرية لصالح استرداد و حماية و وقف عمليات التخريب الممنهجة لقوت الليبين من قبل القوات المخربة الغازية .

واعتبرت الحركة، هذا الهجوم الإرهابي تنفيذا لأجندات خارجية من قوى دولية و إقليمية تحاول  العبث باستمرار من خلال دعمها للإرهاب وتفتيت الكيان الوطني وتعميق الشرخ في النسيج الإجتماعى وذلك في الوقت الذي يستمر فيه الليبيون بكل صلابة في معركتهم الوطنية لاجتثاث الإرهاب و مقاومة الفوضى و الفساد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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