تعرف على وضع المستشفى الميداني البريقة

قال مدير المستشفى الميداني بالبريقة محمد الفاخري لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية ان المستشفى الميداني في جاهزية متكاملة للمساندة الطبية للقوات المسلحة العربية الليبية . واضاف الفاخري أن المستشفى على اهبة الاستعداد بالاسعافات الكاملة وبالتمريض والطواقم الطبية المساعدة وسائقي الاسعاف.

واوضح الفاخري ان المستشفى يقدم خدماته الاسعافية ويقوم بنقل من تقتضي الضرورة الطبية خضوعه لعلاج بالمستشفى الى اجدابيا .

وقال الفاخري ان طاقم الاسعاف بالمستشفى الميداني هم من مستشفى الهواري العام وهم متطوعون لمساندة للجيش العربي الليبي .

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