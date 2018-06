المتوسط:

قال وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الحكومة ماتيو سالفيني، إنه يستعد للتوجه إلى طرابلس في الأيام القليلة المقبلة في أول تحرك له تجاه السلطات الليبية، لبحث سبل التحكم الفعلي في انطلاق قوارب المهاجرين من الساحل الليبي نحو الأراضي الإيطالية.

وجدد سالفيني في حديث نشرته صحيفة “لاستامبا الإيطالية اليوم الأحد، تأكيده على منع سفن المنظمات غير الحكومة الأوروبية من نقل المهاجرين من الساحل الليبي لإيطاليا بشكل لا رجعة عنه.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “الجورنالي” الإيطالية اليوم الأحد، أن وزير الداخلية سالفيني سيجتمع قريباً جداً مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في طرابلس، موضحة أن اجتماعات تجري على قدم وساق في روما للإعداد لهذا اللقاء.

وسيشارك في هذه الاجتماعات فنيون من وزارة الدفاع والبحرية الإيطالية وجهاز المخابرات والدفاع المدني وأجهزة الشرطة، فيما يقوم السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بيروني بالتحضير لزيارة نائب رئيس الحكومة سالفيني مع السراج ووزير الخارجية سيالة ووزير الداخلية عبد السلام عاشور، وفقاً صحيفة “الجورنالي”.

The post اجتماع مرتقب بين وزير الداخلية الإيطالي والسراج بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية