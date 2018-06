” الهجرة غير الشرعية” ترحل 21 مهاجرا غير شرعي نيجيري من ليبيا

المتوسط:

كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن ترحيل 21 مهاجرًا غير شرعي نيجري إلى بلادهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي.

وأضاف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ” أن الجهاز بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجر رحّل 21 مهاجرًا من الجنسية النيجيرية من بينهم 12 امرأة “.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ،” أن الجهاز أشرف على العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة”.

