الهروج تعلن إنهيار خزان نفط بعد تعذر السيطرة على حريق إندلع فى الحظيرة منذ هجوم قوات جضران

ليبيا – أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية أنهيار خزان رقم 2 الذي أندلعت به النيران صباح الاحد بعد إشتعال النيران فى الخزان رقم 12 الذي أصيب فى اللحظات الاولى لهجوم قوات جضران على المنطقة يوم الخميس الماضي .

وأكدت الشركة فى إيجاز صحفي تلقته صحيفة المرصد من المكتب الاعلامي لوحدة نقليات رأس لانوف ، بوقت متأخر من مساء الاحد انها فقدت بذلك خزانين من حظيرة خزاناتها .

وأضافت الشركة بأن الخزانين كانا ممتلأين بكمية تقدر بأكثر من 400 ألف برميل ( 30 مليون دولار ) وقد فقدتها جراء إصابتهما فى الحرب التي يدور رحاها بمنطقة الهلال النفطي.

وأكدت الهروج للعمليات النفطية الى ان حجم الضرر جسيم مشيرة الى ان ماحدث لأصولها هو كارثة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة .

وتأتي هذه الخسائر بعد هجوم قوات جضران والمتحالفين معها من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع على المنطقة يوم الخميس الماضي .

وخلال الفترة الماضية شهد انتاج النفط ما قبل الهجوم عودة الى مستوياته الطبيعية مع ارتفاع الاسعار العالمية الى زهاء 76 دولار للبرميل الواحد الامر الذي يعد خسارة فادحة جديدة للقطاع النفطي .

واعلنت مؤسسة النفط ان حجم خسائرها بسبب الاغلاق فو مينائي السدرة ورأس لانوف سيقدر بثلاثين مليون دولار يومياً بواقع خسارة 400 برميل فى اليوم فيما بلغت اجمالي خسائر القطاع قرابة 250 مليون بعد احتراق الخزانات بما فيها .

المرصد – خاص

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