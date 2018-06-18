الرئاسة الفرنسية،: "ماكرون" يُهاتف "السراج"

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، اتصالا هاتفيا، برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج؛ لبحث الملفات الخاصة بالانتخابات والأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا ومكافحة الهجرة غيرالشرعية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنه بعد المؤتمر الدولي حول ليبيا بباريس في 29 مايو الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة، قام الجانبان- خلال الاتصال- بتقييم الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وأكد ماكرون مجددًا دعمه للسلطات الليبية خاصة لجهود رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لتنظيم انتخابات قبل نهاية العام الجاري وفق للإطار الجماعي، الذي تحدد بباريس، واعتمدته الأمم المتحدة في مطلع يونيو الجاري.

وأضافت الرئاسة، أن ماكرون والسراج بحثا سبل السيطرة على تدفقات الهجرة بين ليبيا وأوروبا، وقررا امتدادا لزيارة رئيس الحكومة الإيطالية إلى باريس في 15 يونيو الجاري، تعزيز التعاون الثنائي لإحكام السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة في التجار في البشر بفعالية أكبر.

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