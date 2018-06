” السراج” يناقش مع ” ماكرون” آلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الجاري

المتوسط:

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يوم الأحد مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناولت المكالمة آخر مستجدات الوضع في ليبيا، وأكد الرئيسان على أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس التي عقدت بين الأطراف الليبية في شهر مايو الماضي، والتي أقرت الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.

كما ناقش الرئيسان عدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث جدد الرئيس ماكرون دعمه للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده للتعاون لإيجاد حلول شاملة لها.

ووجه السراج الشكر لفرنسا على ما تقدمه من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

