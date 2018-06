المتوسط:

أكدت مصادر لــ” المتوسط”، إن القوات الجوية الليبية تقصف تمركزات الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة جنوب بلدة النوفيلية.

وكانت القوات المسلحة الليبية، قد تمكنت من تنفيذ عملية نوعية، صباح الأحد شملت إنقاذ عائلة محاصرة استخدمتها الميليشيات الإرهابية كدروع بشرية في أخر معاقل الإرهاب في درنة، بمنطقة الجبيلة.

