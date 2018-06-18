اخبار ليبيا الان

” الهروج للعمليات النفطية” تعلن انهيار خزان بسبب هجوم قوات” جضران “

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشفت  شركة الهروج للعمليات النفطية عن انهيار خزان رقم 2 الذي اندلعت به النيران يوم الأحد بسبب هجوم قوات جضران على المنطقة.

وأوضحت الشركة،” إنها فقدت بذلك خزانين من حظيرة خزاناتها ، وأن الخزانين كانا ممتلئين بكمية تقدر بأكثر من 400 ألف برميل ( 30 مليون دولار ) وقد فقدتها جراء إصابتهما في الحرب التي يدور رحاها بمنطقة الهلال النفطي.

وأكملت الشركة، “إن حجم الضرر جسيم وكارثة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة” .

The post ” الهروج للعمليات النفطية” تعلن انهيار خزان بسبب هجوم قوات” جضران “ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك