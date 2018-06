” الهروج للعمليات النفطية” تعلن انهيار خزان بسبب هجوم قوات” جضران “

المتوسط:

كشفت شركة الهروج للعمليات النفطية عن انهيار خزان رقم 2 الذي اندلعت به النيران يوم الأحد بسبب هجوم قوات جضران على المنطقة.

وأوضحت الشركة،” إنها فقدت بذلك خزانين من حظيرة خزاناتها ، وأن الخزانين كانا ممتلئين بكمية تقدر بأكثر من 400 ألف برميل ( 30 مليون دولار ) وقد فقدتها جراء إصابتهما في الحرب التي يدور رحاها بمنطقة الهلال النفطي.

وأكملت الشركة، “إن حجم الضرر جسيم وكارثة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة” .

