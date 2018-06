المتوسط:

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة أن قطع خدمات الانترنت وتذبب الاتصالات المنطقة الشرقية الوسطي والجنوبية لليبيا راجع لانقطاع في كابل الفايبر بمدينة الخمس.

وأوضح المصدر ، وفقا لبيان نشرته الحكومة المؤقتة على صفحتها الفيس بوك، أن العمل جار لمعرفة الأسباب التي أدت لانقطاع الكابر، وعلاج المشكلة.

