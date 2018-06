“الاجتماعي لقبائل ورفلة” : يجب على الليبيين الجلوس على طاولة الحوار لاستعادة الأمن

المتوسط:

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، إن أحداث 2011 مؤامرة دولية وليس حربا أهلية بين الليبيين.

وأضاف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، خلال بيان له، ” أن الإرهاب الدولي والمحلي محل إدانة واستنكار لكافة أبناء ورفلة، لكونه مصدر الذي يستهدف أمن واستقرار الجميع”.

وأوضح المجلس،” إن الصراع المسلح في منطقة سدادة وغيرها من جغرافيا ورفلة إنما هو في الحقيقة يمثل حلفاء ورفقاء الأمس لبعض الأطراف التي ساهمت في دمار الوطن”.

وأكمل المجلس، ” إن أبناء ليبيا للقيام بعمل وطني سريع وحاسم للرد على كافة الدول المتآمرة والتيارات المشبوهة، يتمثل في الجلوس على طاولة الحوار الوطني وعلى قدم الندية والمساواة للخروج من هذا الوحل لاستعادة الأمن والسيادة”.

