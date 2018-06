صنع الله : من المحتمل اشتعال خزانات أخرى بعد انهيار “خزان 12”

المتوسط:

أكد المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال تصريحات تليفزيونية ، ” إن حجم الدمار كبير وهناك احتمال أن تنتهي خزانات شركة رأس لانوف وشركة الهروج بالكامل”.

وأضاف صنع الله،” إن الهجوم الذي يقوده المارق إبراهيم الجضران وعصاباته تسبب في حريق بالخزان رقم 12 وانهيار الخزان بالكامل”.

وأكمل صنع الله، ” إن اليوم أصيب أيضا الخزان رقم 2 وحاليا النيران مشتعلة فيه ، ومن المحتمل أن تتسبب الرياح في احتراق خزانات أخرى”.

وأضاف صنع الله،” هناك كارثة بيئية كبيرة بسبب انتشار السحب السوداء التي تغطي المنطقة نتيجة احتراق الخام”.

وأوضح صنع الله،” أنه طالب الجضران والعصابات المتحالفة معه بالانسحاب فورا من مواقع العمليات النفطية دون قيد أو شرط”.

وأكمل صنع الله،” إن العمليات كانت تسير بشكل طبيعي إلى أن جاء هذا المجرم وعصاباته واقفل المواني مرة أخرى وتسبب في توقف الإنتاج وهروب الناقلات لعرض البحر”.

وأستطرد صنع الله،” إن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة على المواني التي وقعت تحت سيطرة العصابات المارقة هو لحماية المؤسسة قانونيا وإعفائها من إي التزامات مع شركائها”.

