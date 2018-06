” تعليم الوفاق”: امتحانات التعليم الأساسي والثانوي تنطلق الأربعاء المقبل

المتوسط:

أكد مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني “رمضان الغضوي ،” أن مواعيد امتحانات طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي باقية على حالها دون تغيير”.

وأضاف الغضوي، ” أنه لا صحة لكل ما تم تداوله من أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد الامتحانات أو تمديد مدة عطلة العيد”.

وأكمل الغضوي،” أن الامتحانات ستنطلق يوم الأربعاء القادم 20 يونيو 2018م ،وذلك وفقا للجدول الزمني المعد لها بالخصوص”.

