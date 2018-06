الرئاسة الفرنسية: “ماكرون” بحث مع “السراج” سبل السيطرة على الهجرة بين ليبيا وأوروبا

المتوسط:

كشفت الرئاسة الفرنسية ، خلال بيان لها، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الأحد.

وقالت الرئاسة الفرنسية، ” أنه بعد المؤتمر الدولي حول ليبيا بباريس في 29 مايو الماضى تحت رعاية الأمم المتحدة، قام الجانبان- خلال الاتصال- بتقييم الوضع الأمني والسياسي في ليبيا”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، ” إن ماكرون أكد دعمه للسلطات الليبية وخاصة لجهود رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لتنظيم انتخابات قبل نهاية العام الجاري وفق للإطار الجماعي، الذي تحدد بباريس، واعتمدته الأمم المتحدة في مطلع يونيو الجاري”.

وأكملت الرئاسة الفرنسية، “أن ماكرون والسراج بحثا سبل السيطرة على تدفقات الهجرة بين ليبيا وأوروبا، وقررا امتدادا لزيارة رئيس الحكومة الإيطالية إلى باريس فى 15 يونيو الجاري، تعزيز التعاون الثنائي لإحكام السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة فى التجار فى البشر بفاعلية أكبر”.

