قبائل الطوارق تنفى مشاركتها في الهجوم على ” الهلال النفطي”

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، رفضه لاتهام مكون الطوارق بالمشاركة في الهجوم على الهلال النفطي.

وأوضح المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، خلال بيان له، ” أنه يستنكر تلك الاتهامات ، وأنه يحرص على حماية وحدة الوطن والمحافظة على ثرواته، وعدم السماح بالعبث بمقدرات الشعب الليبي”.

وأكمل المجلس، ” نحن أبرياء من أي شخص من أبناء المكون تسوّل له نفسه المساس بوحدة التراب أو ثروته وسلامة ليبيا وأراضيها، الفريق على كنّه والذي طالته تلك الأكاذيب هو خارج الوطن منذ فترة للعلاج”.

