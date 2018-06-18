المجلس الاجتماعي ورفلة: ما حدث 2011 مؤامرة دولية حاكها ونسج خيوطها الغرب

جدد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، تأكيده على أن ما حدث في ليبيا سنة 2011 لم يكن حربا أهلية بين أبناء الوطن، بل مؤامرة دولية حاكها ونسج خيوطها الغرب.

وأكد المجلس في بيان أصدره يوم الأحد بشأن بعض قضايا الشأن العام، أن الإرهاب الدولي والمحلي محل إدانة واستنكار لكافة أبناء ورفلة، لكونه مصدر يستهدف أمن واستقرار الجميع، كما أكد المجلس على أن التواجد المسلح في منطقة سدادة وغيرها من جغرافيا ورفلة إنما هو في الحقيقة يمثل حلفاء ورفقاء الأمس لبعض الأطراف التي ساهمت في دمار الوطن.

كما دعا المجلس، أبناء ليبيا للقيام بعمل وطني سريع وحاسم للرد على كافة الدول المتآمرة والتيارات المشبوهة، يتمثل في الجلوس على طاولة الحوار الوطني وعلى قدم الندية والمساوة للخروج من هذا الوحل لاستعادة الأمن والسيادة.

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